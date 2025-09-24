Polícia se manifesta após confusão com torcedores em Fluminense x Lanús

Além da eliminação do Fluminense e da saída de Renato Gaúcho, o jogo no Maracanã ficou marcado também por uma grande confusão na última terça-feira (23). Torcedores do Lanús entraram em conflito com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE). A briga culminou em um atraso de cerca de 20 minutos no início do segundo tempo. Após o jogo, a Polícia Militar se manifestou sobre o ocorrido.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Lanús: confusão entre polícia e torcedores argentinos atrasa reinício de jogo

"Na noite desta terça (23), durante o jogo entre Fluminense e Lanus, policiais do BEPE precisaram intervir em uma briga entre torcedores do time visitante. Houve depredação de cadeiras do estádio, sendo necessário o uso de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo para o restabelecimento da ordem. Nesta ação, um dos policiais foi agredido e um torcedor capturado e conduzido ao JETGE. Ocorrência em andamento", trouxe a nota da PM.

Confusão em Fluminense x Lanús

O primeiro foco do problema ocorreu no intervalo, no setor norte destinado à torcida argentina, quando brigas entre os próprios torcedores se iniciaram e a Polícia Militar entrou em ação para conter os ânimos, conforme o Lance! apurou com um dos responsáveis da segurança do Maracanã.

continua após a publicidade

Quando a partida estava prestes a recomeçar, por volta das 22h44 (de Brasília) — aproximadamente 15 minutos após o horário previsto para a volta do segundo tempo — um novo foco de confusão começou. Os jogadores de Fluminense e Lanús já estavam posicionados para o reinício, mas a delegação argentina voltou a se dirigir à beira do gramado, próxima ao setor norte, para observar a situação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Enquanto isso, os atletas do Tricolor permaneceram do outro lado do campo, realizando aquecimento e aguardando a definição da arbitragem. A bola deveria voltar a rolar por volta das 22h30, mas só voltou às 22h55. Em campo, os times empataram em 1 a 1, e o Fluminense foi eliminado do torneio.

continua após a publicidade