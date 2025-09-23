Fluminense x Lanús: confusão entre polícia e torcedores argentinos atrasa reinício de jogo

A partida entre Fluminense e Lanús nesta terça-feira (23) teve o início do segundo tempo atrasado por conta de uma confusão no setor norte do Maracanã, entre torcedores da equipe argentina e policiais.

continua após a publicidade

➡️ Escalação do Fluminense: Renato abre mão de volante e muda formação

O episódio aconteceu durante o intervalo, quando os times ainda não estavam em campo para a segunda etapa. Na volta, os jogadores do Lanús foram até a beira do gramado, na direção do setor norte, para observar a situação. A arbitragem também se dirigiu ao local. Enquanto isso, os atletas do Fluminense permaneceram do outro lado, realizando aquecimento e aguardando a retomada da partida.

O primeiro foco do problema ocorreu no intervalo, no setor norte destinado à torcida argentina, quando brigas entre os próprios torcedores se iniciaram e a Polícia Militar entrou em ação para conter os ânimos, conforme o Lance! apurou com um dos resposáveis da segurança do Maracanã; ainda não houve posicionamento oficial da corporação sobre os incidentes.

continua após a publicidade

Quando a partida estava prestes a recomeçar, por volta das 22h44 (de Brasília) — aproximadamente 15 minutos após o horário previsto para a volta do segundo tempo — um novo foco de confusão começou. Os jogadores de Fluminense e Lanús já estavam posicionados para o reinício, mas a delegação argentina voltou a se dirigir à beira do gramado, próxima ao setor norte, para observar a situação.

Enquanto isso, os atletas do Tricolor permaneceram do outro lado do campo, realizando aquecimento e aguardando a definição da arbitragem. A bola deveria voltar a rolar por volta das 22h30, mas só voltou às 22h55.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense