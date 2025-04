Entre tantas estrelas em campo, o gol do jogo não saiu dos pés de Ganso ou Neymar, mas de Samuel Xavier. O lateral do Fluminense marcou no último lance e garantiu a vitória sobre o Santos na noite deste domingo (13), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Esta foi a terceira vitória consecutiva sob o comando de Renato Gaúcho, que ainda não perdeu desde que assumiu o Flu. Tanto contra o Bragantino como contra o Santos, o treinador manteve a escalação que Mano Menezes vinha utilizando e o time apresentou mais futebol. Pela Sul-Americana, Renato escalou um time alternativo e também saiu vitorioso. Na opinião de Samuel, o estilo da nova comissão encaixou com a equipe:

- Cada treinador tem suas características, não podemos condenar o professor Mano, pelo contrário, fez muito por nós, nos ajudou muito, especialmente no ano passado. Infelizmente as coisas não estavam acontecendo. O Renato também tem méritos, acho que casou muito com as caracaterísticas dos jogadores pra deixar a gente mais solto para jogar. Ele trocou todo o time na Sul-Americana e deu certo. Acho que é isso, deixar todo mundo bem, com ritmo de jogo, ele falou que não tem medo de colocar ninguém e acho que está todo mundo motivado, quem está jogando e quem não está.

continua após a publicidade

➡️ Confira mais detalhes da vitória do Fluminense sobre o Santos

Desta sequência de vitórias, todas foram em casa e o primeiro desafio longe do Maracanã será contra o Corinthians, na quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo. Agora, o foco do Flu se vira para este confronto, mas Samuel destacou a importância dos pontos conquistados em casa.

- Importante essa vitória dentro de casa. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e dentro de casa temos que fazer nosso papel. Isso prejudicou bastante a gente no ano passado, alguns jogos no início que perdemos e acabou complicando bastante nosso campeonato. Não tem sensação melhor do que fazer um gol no final e sair com a vitória por isso. Quando a bola desviou eu só fiquei torcendo para passar do goleiro. A hora que balançou a rede, ver a reação do torcedor, não tem sensação melhor pra um atleta.

continua após a publicidade

Samuel Xavier comemora com a torcida do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Este não foi o primeiro gol decisivo de Samuel pelo Fluminense. Na histórica campanha da Libertadores de 2023, o lateral-dreito marcou duas vezes nas quartas de final, contra o Argentinos Juniors, para classificar o time e manter o Tricolor vivo na disputa do título que se confirmou meses depois. Na zona mista, o jogador comentou sobre esses momentos de artilheiro e revelou que sua trajetória no Flu excede suas expectativas:

- Muito importante, ainda mais para um lateral. Isso acrescenta muito pra equipe, mas primeiramente tem que defender bem. Fazer gols assim nos momentos finais, ajudar a equipe com classificações e vitórias marca minha história no clube. Sempre falo que sou grato à Deus por vestir a camisa do Fluminense, jogar num clube grande como esse, fazer mais de 200 jogos, poder marcar gols importantes... Acho que nem nos meus melhores sonhos.

Além do gol, Samuel protagonizou um embate intenso com Neymar durante o segundo tempo, mas garantiu que foi tudo dentro das regras do jogo. Alguns momentos ficaram marcados, como uma bronca do craque do Santos sobre o lateral, um desarme do jogador tricolor seguido de muita vibração em cima do camisa 10 e, depois do apito final, a comemoração provocativa com a torcida do Fluminense.

- É dificil estudar um jogador como o Neymar, porque é um jogador que se você pensa que ele vai driblar e ele acha um passe, você fecha o passe e ele te dribla, você dá o bote com cuidado pra não levar caneta... Vibrei quando desarmei ele, mas em nenhum momento com desrespeito, mas ele ficou mais bravo ainda. Eu tenho que usar minhas estratégias e hoje deu certo. Às vezes ele tá nervoso e acha que foi desrespeito, mas não foi. Usei isso pra tentar ele do jogo, porque um craque assim não pode ficar à vontade.

➡️Veja mais sobre a "treta" entre Samuel Xavier e Neymar