Casa cheia e invencibilidade: o ‘efeito Renato Gaúcho’ no Fluminense

A vitória por 1 a 0 sobre o Santos marcou a terceira consecutiva de Renato Gaúcho no comando do Fluminense. Com isso, manteve a invencibilidade um time que tem jogado cada vez melhor e, consequentemente, tem se apresentado diante de um público cada vez maior.

Neste domingo (13), o Maracanã recebeu mais de 46 mil torcedores, o maior público do Fluminense como mandante na temporada - superando o Fla-Flu na final do Carioca, que teve cerca de 44 mil. Desde a chegada de Renato, o público saltou de 17.645, contra o Bragantino (6/4), para 20.307 contra o GV San José-BOL (10/4) e mais do que dobrou na vitória contra o Santos.

Em diversas coletivas que concedeu pelo Fluminense, Renato frisou que a arquibancada é o reflexo do time e isso está cada vez mais visível. A torcida tricolor possui uma "mística" quando está em sincronia com a equipe, sendo decisiva nos momentos difíceis. E essa relação não está sendo construída somente pelo futebol apresentado, mas também por gestos do comandante, que chama os jogadores para agradecer a torcida após o apito final.

Maracanã cheio em Fluminense x Santos (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Na apresentação de Renato Gaúcho no Fluminense, o treinador afirmou que a alegria e a coragem seriam os pilares de seu trabalho, garantindo um time aguerrido, competitivo e que se entrega em todos os jogos. E isso vem se provando a cada partida: no gol da vitória marcado nos acréscimos contra o Bragantino, na goleada com o time alternativo pela Sul-Americana e novamente no gol salvador contra o Santos.

- A gente não pode desistir em momento algum. Enquanto o juiz não terminar o jogo, as coisas podem acontecer. Fizemos por merecer a vitória. - afirmou na coletiva.

Embora esteja em boa fase, o treinador garantiu equilíbrio e pés no chão com a sequência da temporada. Na coletiva depois do jogo contra o Santos, destacou que é um início de trabalho e que "não podemos nos empolgar muito ainda, temos muito o que corrigir". O próximo compromisso do Fluminense será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, onde normalmente os visitantes tem vida difícil.

