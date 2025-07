O Fluminense vai enfrentar o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira (8). O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos e a bola rola às 16h (de Brasília) para definir quem fica com a vaga na grande decisão da Copa do Mundo de Clubes.

Longe da América do Norte, os torcedores do Fluminense poderão ganhar um presente especial da Superbet. A empresa, que patrocina o Tricolor, vai promover uma ação no estádio do Maracanã nesta segunda-feira.

Em uma ação inédita, os primeiros 1.000 torcedores que comparecerem ao Maracanã, em frente ao acesso do Maracanã Mais, poderão trocar sua camisa oficial do período de 2021 a 2023 por uma novinha de forma totalmente gratuita.

Arias com o novo uniforme do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

— Essa ação é um presente para o torcedor e, ao mesmo tempo, uma construção de narrativa. Estamos criando memórias, fazendo história e reforçando o orgulho de vestir a camisa do Flu, literalmente. A Superbet acredita na força das camisas e na energia da torcida — afirma Alexandre Fonseca, CEO da Superbet.

As camisas arrecadadas terão um destino que faz parte desse novo capítulo da história do Fluminense. A Superbet ainda vai revelar o que será feito com as camisas antigas recebidas pela empresa. A ação é válida das 10h às 18h e será limitada aos primeiros mil tricolores que atenderem aos seguintes critérios da campanha.

O Fluminense enfrenta o Chelsea no domingo (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.