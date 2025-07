Freytes detalha despedida de Arias do Fluminense e prega humildade pós-Mundial

Defensor do Fluminense, Juan Freytes detalhou a despedida de Jhon Arias do Tricolor após a partida contra o Cruzeiro. O argentino não poupou elogios ao colombiano e afirmou que o companheiro teve uma reação mais fechada no vestiário.

- Jhon é muito importante para a gente. As pessoas aqui tem muito carinho, no vestiário também. É muito humilde, tem uma história linda. Todo o que conquistou, ficou nos momentos difíceis. Ele queria muito (ir para a Europa). É muito mais do que merecido. Pensei até que sairia antes. Ele falou no início, mas depois não quis falar porque era algo muito emotivo. Não é um momento fácil depois de todos os anos. Ele disse que ia se despedir e vamos esperá-lo.

Na sequência, Freytes pregou humildade na volta do Fluminense do Mundial após uma grande campanha no torneio dos Estados Unidos. O zagueiro entende que há correções e ajustes a serem feitos para a equipe elevar o nível de desempenho.

- Sabíamos que seria uma partida complicada. Temos coisas para corrigir e seguir crescendo. Não éramos os piores e não somos os melhores depois do Mundial. Queremos que o Fluminense esteja no mais alto no Brasil e em todas as competições que joguemos.

No domingo (20), o Fluminense encara o Flamengo visando se recuperar da derrota em casa para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Tricolor encerrou a rodada na 7ª colocação e fora da zona de classificação para a Libertadores.

