O Fluminense foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 no último sábado (13), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado ruim, a partida deixou pontos positivos para o Tricolor, principalmente entre jogadores que ganharam espaço com a rotação promovida por Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Júlio Fidelis

Na lateral-direita, Júlio Fidelis, mesmo com apenas 18 anos, mostrou maturidade. Demonstrou calma com a bola, evitando erros de posse, e foi seguro defensivamente, vencendo duelos importantes contra Talles Magno, que entrou descansado e não é um fácil de ser marcado. A falta cometida sobre o atacante, que originou o gol corintiano, não compromete sua atuação, já que evitou uma jogada de maior risco. Aos 20 anos, Fidelis reforça sua condição de prospecto para o futuro, em um setor que vive incertezas com Samuel Xavier, que tem idade avançada, e Guga em situação contratual indefinida.

Júlio Fidelis em Fluminense x Santos (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Ignácio

De volta após lesão, Ignácio voltou a demonstrar a solidez que marcou sua boa fase no Mundial de Clubes. Seguro nas disputas e consistente na marcação, mostrou que pode recuperar espaço e voltar a ser opção para o time titular.

continua após a publicidade

Igor Rabello

O estreante Igor Rabello teve atuação positiva. Mostrou qualidade na saída de bola, sabendo variar entre passes curtos e lançamentos longos, além de calma para decidir o ritmo das jogadas. Zagueiro experiente, deve se tornar presença constante no Brasileirão, já que só está inscrito na competição.

➡️ Fluminense: Igor Rabello aponta motivo de derrota para o Corinthians

Otávio

O retorno de Otávio, após grave lesão no tendão de Aquiles, também foi animador. Jogou os 90 minutos com ritmo surpreendente, oferecendo retenção de bola e circulação no meio. Mais fixo que Martinelli ou Hércules, que fazem uma função box-to-box, cumpre bem o papel de primeiro volante, reforçando as opções de Renato.

continua após a publicidade

➡️ Otávio lamenta derrota mas celebra retorno no Fluminense: ‘Lutando’

Paulo Henrique Ganso

A presença de Ganso foi outro ponto positivo. Sem muito espaço nos últimos jogos, perdeu lugar para Lucho Acosta na preferência de Renato — jogador que atua mais próximo do gol e acelera as transições. Já Ganso organiza desde trás e busca dar cadência e qualidade no primeiro passe. Contra o Corinthians, mostrou novamente sua qualidade, sendo um dos melhores em campo até sair aos 41 minutos do primeiro tempo. Sua visão de jogo e capacidade de organizar o time foram sentidas após a saída.

Germán Cano

No ataque, Germán Cano mostrou um jogo diferente do habitual. Apesar de desperdiçar uma grande chance em cabeceio defendido por Hugo Souza após passe de Ganso, o argentino se destacou em outro aspecto: a capacidade de participar da construção. Cano fez pivôs, tabelou, protegeu a bola e deu profundidade ao setor ofensivo, mostrando um estilo de jogo que há algum tempo não se via. Não foi o artilheiro decisivoe matador, mas cumpriu função coletiva importante.

Cano em ação em Fluminense x Corinthians(Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Mesmo com a derrota, o Fluminense tira pontos positivos do duelo. Júlio Fidelis, Ignacio, Igor Rabello, Otávio, Ganso e Cano deram sinais de que podem ser úteis no momento mais decisivo da temporada, em que o clube divide atenções entre Brasileirão e Sul-Americana, já que a Copa do Brasil só volta em dezembro.

Lanús x Fluminense

O Fluminense encara o Lanús nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, pela ida das quartas de final da Sul-Americana.