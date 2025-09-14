Fluminense lamenta morte do ‘Tricolor Ilustre’ Hermeto Pascoal

Conhecido como “bruxo dos sons”, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, que morreu nesse sábado (13), aos 89 anos, era torcedor fervoroso do Fluminense. No ano passado, ele foi homenageado pelo clube com o título de "Tricolor Ilustre".

O clube carioca prestou uma homenagem a Pascoal, a quem definiu como "ícone da música brasileira". Em nota publicada no site oficial, o Fluminense lembrou que "Hermeto venceu três vezes o Grammy Latino e recebeu em 2023 o título de doutor honoris causa da Juilliard, prestigiosa escola de artes".

A paixão de Hermeto Pascoal pelo Fluminense era com frequência demonstrada em postagem singelas nas redes sociais. Em novembro de 2023, logo após a equipe conquistar o título da Libertadores, Pascoal vibrou no Instagram. "Viva o Fluzão, o time do Campeão! Hermeto Pascoal celebra junto com o Fluminense sua conquista da Libertadores", dizia a postagem. "Essa vitória não é só do futebol, é uma melodia que vai ecoar para sempre no coração do Campeão!"

Causa da morte de Hermeto Pascoal não foi divulgada

Nos últimos tempos, Hermeto Pascoal vinha cancelando algumas de suas apresentações por causa da saúde debilitada. Ele inclusive deveria se apresentar em Belo Horizonte nesse sábado, mas acabou internado há alguns dias em um hospital particular no Rio.

A causa da morte do compositor não foi informada. "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", informou a família.

"No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva... Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria. Gratidão por todo carinho ao longo do caminho", dizia a nota.