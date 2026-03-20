O que as derrotas do Fluminense de Zubeldía no Maracanã têm em comum?

O Fluminense de Luis Zubeldía construiu um desempenho dominante no Maracanã, mas as raras derrotas no estádio seguem um padrão claro: todas aconteceram contra o Vasco — e em jogos em que o time não conseguiu sustentar a pressão imposta pelo rival nos momentos decisivos.

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A virada por 3 a 2 sofrida na última quarta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro, é o retrato mais recente desse cenário. O Tricolor abriu 2 a 0 e parecia ter o jogo sob domínio. No entanto, na reta final, viu o Vasco crescer, aumentar o volume ofensivo e transformar a pressão em gols, construindo a virada no Maracanã.

O roteiro não é isolado. Nos outros confrontos contra o Cruz-Maltino no estádio desde a chegada de Zubeldía, o comportamento se repete: o Fluminense consegue competir e, por vezes, até controlar o jogo, mas encontra dificuldades quando o adversário eleva a intensidade, especialmente com jogo direto, cruzamentos e presença constante na área.

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Na coletiva após a derrota, o próprio Zubeldía apontou esse momento como decisivo. Para o treinador, o problema não esteve no plano inicial, mas na incapacidade de sustentar o cenário quando o jogo "se desarma".

— Até o 2 a 0 éramos melhores, mas nos últimos 10, 15 minutos eles empurraram. Não conseguimos frear esse momento — analisou. O técnico também destacou que a equipe sabia que esse tipo de pressão viria:

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— Entramos nesse jogo de defender cruzamento e não conseguimos fazer. Fizemos isso bem em outros momentos? Sim. Nós tínhamos gente alta. Estava Castillo, temos dois zagueiros altos, Renê é alto, Serna também entrou. A equipe rival soube fazer, não conseguimos solucionar ou ter a bola. Lamentamos que fizemos a maior parte da partida muito bem, mas os últimos 15 minutos destruíram tudo que fizemos.

Os números no Maracanã reforçam o contraste. Sob o comando do argentino, o Fluminense soma 18 jogos, com 16 vitórias e dois empates, mantendo um aproveitamento superior a 90%. As únicas derrotas aconteceram justamente contra o Vasco — em partidas em que o contexto foge ao controle técnico e passa a exigir resistência a um tipo de jogo mais físico e mental.

Mais do que a presença da torcida adversária, o fator determinante tem sido o comportamento do próprio Vasco. Empurrado pelo contexto do clássico, o time transforma a reta final em um cenário de pressão constante. É nesse momento que o Fluminense tem encontrado dificuldades.

Renê em ação no clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

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O que vem por aí?

Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

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