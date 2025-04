Nonato avalia meio-campo do Fluminense e elogia companheiros

O meio-caio do Fluminense foi essencial para a goleada por 5 a 0 sobre o GV San José nesta quarta-feira (10), e Nonato se destacou pela atuação. Em entrevista após o duelo no Maracanã, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o volante analisou a partida e elogios os companheiros de setor.

— O Bernal é um cara que, principalmente ali de volante, eu já conheço bastante, desde o passado. O Ganso dispensa e comentários, né? É claro que o ritmo de jogo é diferente, mas acho que a gente, até o Lescano depois foi entrando, já está se adaptando ao grupo. Enfim, todo mundo que entrou ajudou, mas falando especificamente do meio de campo, acho que a gente conseguiu manter uma estabilidade boa ali na defensiva e também ajudar no ataque. Então, acho que a gente fez uma boa partida — declarou o jogador.

Trabalho de Renato Gaúcho

O Fluminense entrou em campo com time alternativo para enfrentar o San José no Maracanã. Um dos que recebeu oportunidade de ser titular nesta quarta-feira (10) foi justamente Nonato, que comparou o estilo de jogo do treinador com o trabalho anterior da equipe, com Mano Menezes.

— Bom, na minha opinião, é claro que é muito cedo para falar, mas é um cara que gosta muito de ter a bola, como ele mesmo disse, ele quer que o time dele seja o protagonista. Então, é isso que a gente vem tentando trabalhar no dia a dia. Claro que isso vai sendo passado aos poucos, com o tempo de trabalho. Mas ele é um cara que sabe elevar o grupo, sabe gerir bem. E como eu disse, é um cara que vai ser muito mais propositivo — avaliou o meio-campista.

