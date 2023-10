Um dos principais jogadores do Fluminense, Marcelo mostrou-se empolgado com a disputa da final da Libertadores contra o Boca Juniors. Em entrevista aos canais da Conmebol, o lateral-esquerdo também deixou seu passado vitorioso de lado e focou no presente.



- Estou muito feliz por estar podendo chegar em uma final de Libertadores com meu time de coração, o time que me criou, então essa alegria é em dobro. Eu acho que a diferença é que eu não penso que sou um jogador consagrado, que tenho muitos títulos. Eu penso no agora, E agora estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida que é estar disputando uma final como Fluminense. O que eu fiz no passado, já fiz, já acabou. O que me dá alegria e motivação é o momento.