2️⃣ Em 2008, o Fluminense chegou na decisão da Libertadores, em que enfrentou a LDU. Dessa vez, o Tricolor encara o Boca Juniors, que é o segundo maior campeão do torneio (seis títulos) e o clube mais conhecido internacionalmente do continente. Além disso, a equipe de Fernando Diniz pode fazer com que os Xeneizes sigam na fila para tornar-se o maior vencedor da competição ao lado do Independiente, com sete troféus.