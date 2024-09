Narrador critica atitude de Mano Menezes em Fluminense x Botafogo: ‘Desrespeitoso’

Cena de Mano Menezes chamou atenção em Fluminense x Botafogo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma atitude de Mano Menezes chamou atenção durante o primeiro tempo de Fluminense e Botafogo, neste sábado (21). No Maracanã, o treinador fez um gesto ofensivo, supostamente, em direção à torcida. Na transmissão do "Premiere", o narrador Jader Rocha relatou a ação do técnico e criticou o comportamento do comandante tricolor.

- Olha essa imagem. Mano Menezes fazendo 'banana' para o torcedor e depois dizendo 'é eu e você'. Certamente o torcedor falou alguma coisa que o técnico não curtiu, mas o Mano não precisa devolver com esse gesto. É até deselegante e desrespeitoso. Não sei o que o torcedor disse, mas enfim... Que coisa - disse Jader.

A cena ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo e foi flagrada pelas câmeras da transmissão. Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro quer se distanciar ainda mais na liderança do torneio.