Fluminense reúne Conselho Deliberativo para tratar de SAF; veja transmissão

Na noite desta segunda-feira (14), a sede social de Laranjeiras recebe a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt apresentará aos conselheiros esclarecimentos do processo da SAF e prestará informações sobre o Mundial de Clubes da Fifa. O encontro será transmitido pela FluTV.

A primeira chamada para a reunião será às 19h30 e a segunda será às 20h, horário limite para o seu início. Diante das acusões de falta de transparência, a diretoria optou por transmitir o encontro em seu canal do Youtube.

