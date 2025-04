Saiba o que o Fluminense espera de propostas por venda da SAF

O Conselho Deliberativo do Fluminense debateu na noite desta segunda-feira (14), em Laranjeiras, a criação e venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Apesar de ainda não existir proposta oficial, o vice-presidente geral do Tricolor, Mattheus Montenegro, apresentou as exigências da atual gestão para negociações com possíveis interessados pela compra do futebol do clube.

Entre os pontos citados pelo dirigente, destacam-se os investimentos em infraestrutura nos centros de treinamento Barra e Xerém, para profissional e base. Além disso, a assunção de responsabilidade das dívidas do Fluminense por parte do investidor. Confira abaixo os pontos apresentados pelo VP.

Manutenção das raízes: os royalties pelo uso da marca e a remuneração pela utilização de Laranjeiras devem suportar os custos existentes no Clube Social e Esportes Olímpicos; Dívidas: assunção de responsabilidade, pelo Investidor, das dívidas do clube; Investimentos: Infraestrutura do CT Barra e CT Xerém; Futebol: investimento recorrente na aquisição de atletas e folha salarial que garanta a

competitividade; Capital de giro: assunção de risco quanto ao momento de venda dos atletas.

Além dos tópicos listados, a diretoria do Fluminense quer um investidor que seja torcedor do clube, no que a diretoria chama de "dividendos emocionais". Questionado por um conselheiro sobre como balancear as necessidades de lucros e desempenho esportivo, Montenegro afirmou que ter um tricolor por trás dos aportes seria a solução para o dilema.

— Como compatibilizar a necessidade de lucros com a de títulos? Prefiro um modelo que seja de tricolor, porque é justamente dali que vamos poder tentar fazer um balanceamento dessas necessidades. Mas todos os modelos são discutíveis — disse o vice-presidente.

Recentemente, um dos sócios do banco do BTG Pactual, André Esteves, esteve com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no Maracanã, para a final do Campeonato Carioca.

Valor da SAF do Fluminense

Durante a apresentação na reunião do Conselho Deliberativo, Mattheus Montenegro endereçou reportagem publicada pelo jornal "O Globo" sobre valores da SAF do Fluminense, que teria sido avaliado em R$ 850 milhões em estudo encomendado pelo próprio clube.

O vice-presidente do Tricolor afirmou que os valores apresentados pela matéria não estavam de todo errados, mas que a metodologia apresenta falhas. Ele confirmou que o clube espera investimento estimado em R$ 500 milhões por 60% do futebol do clube, mas que é necessário somar o total à dívida que seria assumida pelo comprador. Assim, os R$ 850 milhões se juntariam aos R$ 822 milhões que o Flu deve hoje, totalizando um valuation de R$ 1.672.000.000,00.

