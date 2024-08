Mário Bittencourt faz promessa a André, do Fluminense: ‘Farei de tudo para realizar o sonho de jogar na Europa’

André entra em campo pelo Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencout deu detalhes da situação de André, convocado à Seleção Brasileira nesta sexta-feira (23) e que despertou interesse da Europa recentemente. Em entrevista ao podcast Flashscore BR, O dirigente comentou a desistência do Fulham, da Inglaterra, que havia feito proposta pelo volante.

– O que a gente tem de momento é que o Fulham desistiu, não tem mais interesse no jogador. E não temos proposta oficial de nenhum outro clube, mas sondagens, conversas, procuras que são feitas diretamente ao representante do atleta. Ainda faltam quase dez dias para fechar a janela na Europa e ainda tem outros mercados. Então, vamos esperar até o final da semana que vem. Não tivemos nenhuma contraproposta entre os 25 e 35 milhões de euros. Perguntamos ao Fulham oficialmente se eles tinham intenção de levar o jogador, e eles disseram que não - disse Mário, que continuou:

- Houve uma proposta oficial do Liverpool no ano, passado durante as oitavas de finais da Libertadores. Fui contactado diretamente pelos diretores e disse a eles que não responderia a proposta porque o jogador não estava à venda. Queríamos mantê-lo porque acreditávamos que ganharíamos a Libertadores. Eles compreenderam o nosso movimento - concluiu o presidente do Fluminense.

Além de detalhar as negociações com os clubes inglesses, o dirigente tricolor elogiou a postura de André e seus representantes. Mário Bittencourt afirmou ainda que quer retribuir a honestidade do atleta, e "fará de tudo para que ele realize o sonho de jogar na Europa".

– É um jogador que há mais de um ano entendemos que chegará uma proposta. Se não chegar, vamos manter o jogador conosco, certamente valorizá-lo mais do que já é. As propostas podem chegar em dezembro, janeiro, no meio do ano que vem. Mas sendo muito honesto, o jogador e o empresário foram muito corretos conosco ano passado dizendo: "Se você não quer vender, vamos estar juntos para ganhar a Libertadores”. Agora também tem a minha palavra que farei de tudo para que possa realizar o sonho dele de jogar na Europa - comentou o mandatário do Tricolor.

