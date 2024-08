Presidente do Fluminense detalha busca por investidores para SAF do clube

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt deu detalhes sobre projeto de SAF do clube (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt detalhou os planos do clube em busca por investidor para possivelmente transformar o futebol em SAF. Em entrevista ao podcast Flashscore BR, o dirigente revelou que o modelo de negócio "está muito avançado", e que banco vem ajudano na busca por um comprador.

▶️ Feito inédito de clubes cariocas na Libertadores acaba em zoação com rival estadual: ‘Cheirinho’

▶️ Fluminense solicita a volta de cria de Xerém, que estava emprestado ao CRB

— Há dois anos, o Fluminense trabalha com esse planejamento. Tem um advisor, que é um banco muito grande, o BTG, que nos ajuda a buscar investidor. Nos ajuda profissionalmente. Tem um contrato para trazer o investidor — afirmou o presidente tricolor, que continuou:

— O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de não vender o controle do clube, um modelo muito parecido com o do Fortaleza. Está muito avançado, nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores, agora estamos na fase de 'due diligence', acredito que essa fase se conclua em setembro — concluiu o presidente do Fluminense.

Além disso, Bittencourt revelou que a expectativa é ir ao mercado em busca do investidor ainda neste ano, mais precisamente em outubro. O foco seria, em um primeiro momento, controlar as dívidas do Fluminense, para depois aumentar as receitas do futebol.

— A partir de outubro a gente já pode estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo em que primeiro vamos tentar pagar a dívida do passado, que é muito grande, e concomitantemente investir ainda mais no futebol — comentou Mário Bittencourt.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense