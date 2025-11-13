Mário Bittencourt abre o jogo sobre Neymar no Fluminense

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se pronunciou sobre as especulações envolvendo o Tricolor das Laranjeiras e o Neymar. Em uma de suas redes sociais, o dirigente garantiu que, recentemente, as partes não tiveram contato. Além disso, o mandatário reforçou o respeito que o clube carioca tem pelo Santos, que detém os direitos do camisa 10.

— Sobre Neymar, esclareço que não houve qualquer contato recente entre o Fluminense e o atleta, ou seu staff. O Fluminense tem imenso respeito pelo Santos e, obviamente, o clube e o atleta estão 100% dedicados a vencer os jogos que restam no Campeonato Brasileiro — publicou o presidente do Fluminense.

Entenda o cenário envolvendo Neymar e Fluminense

Essa não é a primeira vez que os nomes de Neymar e Fluminense se cruzam. Antes do Mundial de Clubes deste ano, o atacante revelou que ficou perto de defender as cores tricolores nos Estados Unidos. Segundo ele, o desfecho ficou "ficou bem perto de acontecer".

— O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas preciso estar melhor ainda pra voltar muito bem — afirmou Neymar em entrevista ao "Flow Podcast".

Anteriormente, Mário Bittencourt, ao podcast "Setor Sul", revelou que fez tentativas para contratar grandes jogadores. Um deles foi Neymar.

— Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. O Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial — afirmou o dirigente.

Momento de Neymar no Santos

A atual temporada está sendo complicada para Neymar. Lidando com lesões, o jogador não vem conseguindo manter uma grande sequência de jogos. Além disso, o Santos encara um cenário delicado no Brasileirão. A equipe da Vila Belmiro, atualmente, está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 33 pontos.

Diante deste cenário, o futuro do craque brasileiro no Peixe está indefinido. O contrato entre as partes vai até o final deste ano.