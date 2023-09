O Fluminense, que se viu refém de uma escalação no início do ano, encontrou nas adversidades de lesões e suspensões opções de variação do jogo do seu time. A maior das mudanças cai na conta de John Kennedy. Com a entrada do camisa 9, Cano passa a ficar mais acompanhado perto da área, deixando o Flu um poucos mais agressivo no terço final, mesmo que com menos ocupação no meio de campo. Com dois atacantes, o time passa a ter Arias e Keno um pouco mais colados nas laterais do campo em alguns momentos, dando amplitude e mais espaço para a dupla de atacantes se movimentar na frente dos zagueiros adversários.