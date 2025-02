Mano Menezes analisa Riquelme e elogia Fluminense no clássico: ‘Deu uma resposta’

Técnico do Fluminense, Mano Menezes elogiou a postura do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O comandante elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido na pré-temporada e acredita que o Tricolor deu uma resposta após um início ruim.

- A vibração de uma equipe não vem do nada. Não adianta fazer uma preparação forte, gritar no vestiário, querer que os atletas estejam motivados se eles não estão preparados adequadamente para estarem assim. A parte física interfere na questão mental, porque se você não estiver forte, você não tem de onde tirar. A equipe deu uma resposta muito importante e isso que vai nos levar a atingir uma das quatro vagas. O início do ano foi difícil, porque o término do ano passado foi muito difícil. As pessoas não querem explicação, querem sangue, tumulto. Já vi muita gente iniciar mal a temporada e ganhando (no final). A gente precisa construir o alicerce, porque queremos fazer uma temporada melhor do que fizemos no ano passado.

Mano Menezes também analisou a atuação do jovem Riquelme Felipe, que foi titular pela primeira vez com a equipe principal do Fluminense. O atleta de 17 anos vem sendo um dos destaques do Tricolor no início da temporada e é um dos jogadores mais pedidos pelos torcedores em campo.

- Quem decidiu que iríamos acelerar o processo, foi o treinador atual. Era mais fácil pedir grandes jogadores grandes contratações, provavelmente teríamos que gastar mais um pouquinho. Talvez uns R$ 150 milhões. Preferimos apostar nos três jogadores (Riquelme, Isaque e Wallace Davi) abreviando o processo sem deixá-los passar pelo Sub-20. O fato de acreditarmos, não quer dizer que temos que colocá-los. No fim do jogo passado, me perguntaram o motivo de Riquelme não ter iniciado uma partida. Disse que tinha momentos, lugares, posições. O pessoal achou que não dava para jogar Riquelme com Arias. Hoje iniciaram juntos. Arias fez um grande jogo como meio-campista. Está se adaptando como um meio-campista. Ele jogava como um extremo. São funções diferentes, comportamentos diferentes. E Riquelme já fez um grande jogo, vai oscilar, porque faz parte da maturação. E não podemos nem cobrar essa estabilidade. Tem que ter cuidado para entender. Dentro do Fluminense, a gente o considera fora de série, mas já vimos muitos fora de série ficando pelo caminho se o processo não é bem conduzido.

Com o triunfo sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 10 pontos na Taça Guanabara e ocupa a 6ª colocação de forma provisória. No sábado (8), a equipe de Mano Menezes encara o Flamengo, no Maracanã.

Elogiado por Mano, Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Veja a análise de Mano sobre Vasco x Fluminense

Vitória sobre o Vasco

- É sempre muito difícil tomar um gol no início, mas tem um outro lado bom que você tem quase noventa minutos pra empatar e virar. Passamos por alguns minutos de instabilidade, o erro principal não foi de Fuentes, o erro principal foi do passe. E sofremos o gol. Mas depois de uns 10, 15 minutos, a equipe se acertou bem, controlou o jogo e foi superior em quase todo o clássico. O 2 a 1 ficou até bem justo, no sentido de apertado, pelo que apresentamos. Merecíamos mais. Mas é uma vitória importante, porque nos recoloca novamente na disputa por uma das quatro vagas que é o objetivo dessa fase. A postura foi muito boa, a equipe competiu durante os noventa minutos, os atletas que entraram, foram bem. Construímos uma base. Essas primeiras semanas foram difíceis para a gente e as primeiras respostas começam a aparecer.