Arias revela alívio com vitória do Fluminense: ‘Estávamos devendo’

Um dos pilares da vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 1, Jhon Arias elogiou a partida de sua equipe, no Mané Garrincha. O colombiano afirmou que o Tricolor está voltando a apresentar o melhor futebol após um início difícil no Campeonato Carioca.

- Eu acho que foi uma vitória importante, uma vitória que estávamos devendo ao torcedor. Fizemos uma partida muito correta, muito boa. Tivemos a oportunidade para fazer um placar mais elástico, mas estamos colhendo frutos de um trabalho que está sendo plantado desde o início da pré-temporada.

Jhon Arias também afirmou que a conquista dos três pontos pelo Fluminense é um alívio diante de um cenário ainda dramático do Tricolor no estadual. O Time de Guerreiros sonha com uma classificação às semifinais, mas o camisa 21 sabe que a equipe precisa seguir evoluindo.

- Claramente com o passar dos jogos, dos treinos estamos voltando a uma melhor forma física e técnica. Somos autocríticos, estamos em um processo de evolução, construção. A vitória nos dá um alívio, mas temos uma responsabilidade em melhorar de hoje em diante.

Com o triunfo sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 10 pontos na Taça Guanabara e ocupa a 6ª colocação de forma provisória. No sábado (8), a equipe de Mano Menezes encara o Flamengo, no Maracanã.

