Camisa do Fluminense: veja origem das cores e evolução

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

A camisa do Fluminense foi sempre muito tradicional no futebol brasileiro, com as tradicionais cores tricolores do uniforme. Mas você sabe toda a história da camisa do clube? Quando o uniforme passou a usar as três cores que hoje não saem mais das arquibancadas do Maracanã? O Lance! conta tudo para você logo abaixo.

A Umbro realizou um uniforme comemorativo de 120 anos do Fluminense, muito parecida com a primeira camisa do clube (Foto: Reprodução)

A Origem da Camisa do Fluminense

Com a fundação do clube, em 1902, Oscar Cox, uma das grandes figuras históricas do time do Fluminense, idealizou um uniforme branco e cinza para a equipe.

A viagem de Londres que mudou a camisa

Porém, em uma passagem por Londres, na procura de outros materiais para confeccionar os uniformes, que eram de difícil acesso nas cores estabelecidas por Cox, o cartola achou a camisa de três cores, sugerindo então as cores atuais da camisa do Fluminense.

Assim, em uma reunião no dia 15 de julho de 1904, portanto, dois anos após a fundação do Tricolor das Laranjeiras, o assunto foi levado à pauta no clube e a camisa do Fluminense passou a ser das três cores que conhecemos hoje: grená, verde e branco.

O uniforme do clube pouco sofreu mudanças desde então, mantendo sempre as cores, mudando só o seu design ao longo do tempo. No entanto, existe uma história interessante, também no começo do século XX, sobre as listras da camisa tricolor.

O pioneirismo no uso das listras diagonais

O uso de faixas em diagonal nos uniformes de times de futebol foi feito pela primeira vez pela equipe do Fluminense, e não pelo Vasco, como é comumente pensado. Isso porque o Vasco implementou apenas na sua equipe do remo este tipo de design. O Fluminense fez isso em sua camisa pela primeira vez em 1906, pela tendência da camisa tricolor de se desbotar. Então, o uniforme passou a ser inteiramente branco, com listrar grenás e verde em diagonal.

O segundo uniforme do clube de 2024 se parece muito com a camisa pioneira no uso das listras diagonais, vista pela primeira vez em 1906 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Um ponto interessante é que as listras não eram nem bordadas e nem estampadas, mas eram vestidas pelos jogadores do clube, como faixas de campeão.