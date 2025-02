Mano Menezes planeja rodar elenco do Fluminense na estreia da Copa do Brasil

Em Belém, Mano Menezes planeja rodar o elenco do Fluminense na estreia da Copa do Brasil diante do Águia de Marabá, na quarta-feira (26). O Tricolor possui uma série de decisões nas próximas semanas e precisará da maioria dos atletas em condições de atuar e desempenhar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Apesar das duas últimas semanas cheias de treino, o Fluminense pode ter uma sequência de quatro partidas em 12 dias caso avance para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesse período, a equipe de Mano Menezes possui compromissos importantes contra o Volta Redonda visando chegar na final do Campeonato Carioca.

Com a classificação assegurada no estadual, Mano Menezes afirmou que precisaria do elenco à disposição para o duelo contra o Águia de Marabá. É provável que o treinador mexa em algumas peças do Fluminense para poupar alguns atletas que estejam mais desgastados.

continua após a publicidade

- Vamos tentar colher o que plantamos nessas semanas que não tivemos jogos. Quando se faz um treinamento de semana inteira, você tenta ganhar combustível para enfrentar essa maratona que tem pela frente e ganhar jogadores que estejam tão preparados quanto os outros que iniciaram a partida, porque será necessário ter mais do que 11, 12 jogadores para jogar três jogos em uma sequência. Você tem que ter essa capacidade de entender isso.

Em 11 partidas disputadas na temporada, Riquelme Felipe participou de todos os confrontos, sendo os quatro últimos iniciando como titular. Canobbio entrou em campo em nove ocasiões, enquanto Cano, Hércules e Ignácio disputaram oito jogos. Gabriel Fuentes jogou sete vezes, enquanto Martinelli e Jhon Arias seis vezes.

continua após a publicidade

Apesar do desejo em mesclar as peças, Mano Menezes esbarra em algumas questões, como a lesão de Thiago Silva e o fato de Ganso seguir fora dos relacionados por conta de uma miocardite. O Fluminense também trabalha para recuperar Thiago Santos e Bernal para a Copa do Brasil, uma vez que não puderam participar do jogo contra o Bangu.

O Time de Guerreiros também pode promover algumas estreias, como a do volante Otávio e do ponta Joaquín Lavega. No último fim de semana, Everaldo entrou em campo pela primeira vez com a Armadura Tricolor e pode ser outra novidade na Copa do Brasil.