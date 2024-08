Mano explica ausências de Felipe Melo e Marcelo no triunfo contra o Bahia

Mano Menezes, treinador do Fluminense. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro

Com o resultado de 1 a 0 diante do Bahia, o Fluminense de Mano Menezes alcançou a quarta vitória consecutiva pelo Brasileirão e embalou na luta contra o rebaixamento. Além do brilho de Kauã Elias, autor do gol da vitória, a partida marcou a ausência de dois medalhões do elenco tricolor: Marcelo, de 36 anos, e Felipe Melo, de 41.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Questionado sobre a decisão de manter os jogadores no banco de reservas, o treinador Mano Menezes se explicou:

-Eu procuro, quando dirijo grandes jogadores que têm trajetórias vencedoras, alguns deles trajetórias internacionais, sempre sentar e conversar e traçar algumas coisas em comum para eles em relação à equipe. Futebol é muito dinâmico, às vezes você estabelece algumas coisas e daqui a 30 dias nós vamos rever. Felipe estava voltando hoje, a alteração do intervalo foi porque Thiago Santos não se sentiu bem, teve tontura e não pode voltar. Era uma escolha entre um jogador que estava com ritmo e entre um jogador que estava voltando. Então a gente optou pela segurança - afirmou Mano.

A administração de minutos será primordial para o planejamento do Fluminense no mês de agosto, que será crucial para a pretensões do clube. Além do clássico contra o Vasco na rodada seguinte, o Tricolor das Laranjeiras decidirá a vida na Copa do Brasil (7 de agosto), contra o Juventude, e na Libertadores (13 e 20 de agosto), contra o Grêmio. Neste sentido, o elenco, que tem média de idade de 28,8 anos, precisará ser administrado.

Sem entrar em campo no triunfo, Marcelo acabou adiando uma marca importante: se jogasse, o lateral alcançaria a marca de uma centena de jogos com a camisa do Fluminense.