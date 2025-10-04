Lima compara trabalho de Zubeldía com Renato no Fluminense: ‘Mudou bastante’

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (4), no Maracanã, o meia Lima destacou a transformação do Fluminense desde a chegada do técnico Luis Zubeldía. O camisa 45 afirmou que o elenco tem assimilado bem as novas ideias do treinador e reconheceu que o estilo de jogo implantado é distinto do praticado por Renato Gaúcho, que deixou o comando da equipe após a eliminação na Sul-Americana.

— O trabalho é completamente diferente. O Renato tinha um estilo de jogar, o Zubeldía tem outro estilo totalmente diferente. Quando a gente conseguia fazer as coisas era em geral. Os jogadores que estão em campo, a responsabilidade é nossa. Enfim, na Sul-Americana as coisas não saíram como a gente queria. Por mais que a gente tenha uma equipe muito boa, agora com o novo treinador mudou bastante coisa. E como vocês estão vendo, a equipe está evoluindo bastante — disse Lima, que completou:

— Estou vendo o time mais leve, mais solto, mais à vontade. O treinador pede muito pra gente ficar bem posicionado, sabe como atacar e como defender. Isso tem deixado a equipe mais eficaz nos dois setores. Por isso que a gente conseguiu fazer três gols hoje.

Autor da assistência para o gol de Keno, Lima também celebrou a atuação coletiva e exaltou o entrosamento com o companheiro de ataque. O meia destacou a importância da amizade com o camisa 11 e elogiou a evolução da equipe nas últimas rodadas.

— Eu e o Keno temos uma amizade muito grande, a gente se conhece já faz tempo, desde 2023 a gente joga junto. Eu sempre falo que é muito bom jogar ao lado dele ali na beirada. Enfim, essa amizade que a gente tem dentro e fora de campo ajuda muito. Consegui ver ele bem posicionado e fazer um belo passe pra ele concluir em gol.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, na quarta-feira (8). Os times se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão, em São Paulo.