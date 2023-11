Após a Data Fifa, Felipe Melo participou de 45 minutos do jogo com o Corinthians, cumpriu suspensão contra o RB Bragantino e participou de apenas 30 minutos do confronto com o Goiás. Além de marcar um gol de cabeça na partida contra o Esmeraldino, o camisa 30 sentiu um incômodo muscular em uma dividida com Matheus Babi.