Um dos destaques do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Olimpia, o atacante Keno não escondeu que o apoio maciço dos torcedores foi crucial para os tricolores abrirem vantagem no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após o duelo realizado nesta quinta-feira (24), o atacante afirmou que o elenco ficou no compasso do que os torcedores pediam. O Tricolor das Laranjeiras pode perder por um gol de vantagem no Defensores del Chaco, no dia 31, na próxima quinta-feira.