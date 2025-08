O Fluminense comunicou, na tarde desta terça-feira (5), a morte do preparador físico Diego Arantes em decorrência de um câncer. Ele integrava a comissão técnica e era um dos quatro profissionais que desempenhava a função.

continua após a publicidade

Dentro do Tricolor, começou em Xerém, com as categorias de base, e subiu para o time principal, participando das conquistas da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024. Além dos títulos, viajou com a delegação para o Mundial de Clubes, contribuindo para a grande campanha do Tricolor.

O clube, em nota oficial e por meio das redes sociais, lamentou a perda do profissional. Na publicação, perfis oficiais de clubes brasileiros, jogadores do Flu e de outros times, como Paulinho, prestaram sua solidariedade à família e amigos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense