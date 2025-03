A demissão de Mano Menezes por parte do Fluminense pegou os torcedores tricolores de surpresa. A decisão da diretoria foi anunciada na madrugada de sábado (29) para domingo (30), poucas horas após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0, pela estreia do Brasileirão de 2025.

O trabalho do técnico gaúcho não era bem visto por parte dos aficionados cariocas desde o último ano, quando a equipe precisou escapar do rebaixamento já na última rodada da competição. Na ocasião, Fernando Diniz teve dificuldades no começo da temporada e foi mandado embora para dar lugar a Mano, que também oscilou, mas concluiu o objetivo no fim do ano. Já em 2025, o vice-campeonato para o rival Flamengo no Cariocão e a estreia ruim no Castelão colocaram um ponto final no ciclo.

Nas redes sociais, os tricolores celebraram a queda de Mano. Confira algumas reações abaixo:

🔢 Números de Mano Menezes pelo Fluminense

⚽ 46 jogos

✅ 20 vitórias

🟰 13 empates

❌ 13 derrotas

💯 Aproveitamento: 52,9%

