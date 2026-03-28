Fluminense fecha janela de transferências com seis reforços e doze saídas

1 . Wallace Davi: joia de 18 anos da base foi envolvida no negócio com o Botafogo e deixou o clube como parte da operação por Savarino.

2 . Manoel: encerrou passagem iniciada em 2021; campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024) e Cariocas (2022 e 2023).

3 . Thiago Silva: rescindiu com seis meses de contrato restantes e encerrou a segunda passagem pelo clube; decisão passou por conversas internas e desejo de voltar a ficar perto da família na Europa.

4 . Thiago Santos: deixou o clube rumo ao Coritiba após receber oferta de contrato mais longo; teve passagem marcada por título da Libertadores (2023) e participação importante na Recopa (2024).

5 . Keno (empréstimo): cedido ao Coritiba até o fim de 2026; deixou o Flu após três temporadas, com participação decisiva na Libertadores e despedida marcada por homenagem e emoção.

6 . Everaldo (empréstimo): retorna ao Bahia até o fim de 2026; atacante saiu após período de oscilação e baixa aprovação da torcida.

7 . Fuentes (empréstimo): emprestado ao Fortaleza até o fim de 2026, com opção de compra; perdeu espaço com Zubeldía, que tem Renê como titular e Arana como alternativa.

8 . Lima (empréstimo): encaminhou saída para o América-MEX por um ano, com opção de compra; clube buscou Alisson como reposição para manter volume de opções no setor.

9 . Lavega (empréstimo): saída por empréstimo ao Coritiba.

10 . Lezcano (empréstimo): empréstimo acertado para o Olimpia até o fim de 2026, com opção de compra; meia optou por voltar ao país natal buscando mais espaço e visando convocação para Copa do Mundo.

11 . Santi Moreno (empréstimo): emprestado ao Dallas FC atpe o fim de 2026 por 660 mil de dólares (aproximadamente R$ 3 milhões), além de uma cláusula de compra fixada em 5,3 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões). Fluminense pode recuperar investimento inicial