Fluminense fecha janela de transferências com seis reforços e doze saídas
Tricolor fechou empréstimo de Santi Moreno nos últimos dias de negociação
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A janela de transferências foi encerrada nesta sexta-feira (27), e o Fluminense chega ao fim do período com mudanças significativas no elenco para a temporada de 2026. Ao todo, o clube confirmou seis contratações, doze saídas e cinco renovações contratuais, em um movimento que mistura reformulação, reposição de peças e manutenção de nomes importantes do grupo.
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Mercado do Fluminense
🔴 Saídas
- Wallace Davi: joia de 18 anos da base foi envolvida no negócio com o Botafogo e deixou o clube como parte da operação por Savarino.
- Manoel: encerrou passagem iniciada em 2021; campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024) e Cariocas (2022 e 2023).
- Thiago Silva: rescindiu com seis meses de contrato restantes e encerrou a segunda passagem pelo clube; decisão passou por conversas internas e desejo de voltar a ficar perto da família na Europa.
- Thiago Santos: deixou o clube rumo ao Coritiba após receber oferta de contrato mais longo; teve passagem marcada por título da Libertadores (2023) e participação importante na Recopa (2024).
- Keno (empréstimo): cedido ao Coritiba até o fim de 2026; deixou o Flu após três temporadas, com participação decisiva na Libertadores e despedida marcada por homenagem e emoção.
- Everaldo (empréstimo): retorna ao Bahia até o fim de 2026; atacante saiu após período de oscilação e baixa aprovação da torcida.
- Fuentes (empréstimo): emprestado ao Fortaleza até o fim de 2026, com opção de compra; perdeu espaço com Zubeldía, que tem Renê como titular e Arana como alternativa.
- Lima (empréstimo): encaminhou saída para o América-MEX por um ano, com opção de compra; clube buscou Alisson como reposição para manter volume de opções no setor.
- Lavega (empréstimo): saída por empréstimo ao Coritiba.
- Lezcano (empréstimo): empréstimo acertado para o Olimpia até o fim de 2026, com opção de compra; meia optou por voltar ao país natal buscando mais espaço e visando convocação para Copa do Mundo.
- Santi Moreno (empréstimo): emprestado ao Dallas FC atpe o fim de 2026 por 660 mil de dólares (aproximadamente R$ 3 milhões), além de uma cláusula de compra fixada em 5,3 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões). Fluminense pode recuperar investimento inicial
- Loiola (empréstimo): emprestado ao New York City FC até o fim de 2026. Negociação fechada no último dia da janela
🟢 Chegadas
- Jemmes: zagueiro de 25 anos, vindo do Mirassol; assinou até 2030 e chegou para ampliar o leque de opções no sistema defensivo. Titular absoluto até aqui
- Guilherme Arana: chegou como lateral experiente e regular para o setor, compondo disputa com Renê (e com Fuentes já fora).
- Savarino: meia-atacante venezuelano, ex-Botafogo; mudou a decisão e aceitou o projeto tricolor, assinando até 2029. Já se tornou titular e se diferencia pela polivalência.
- Julián Millán: zagueiro colombiano, canhoto e com mais de 1,90m; assina até 2029 e chega como peça de mercado sul-americano em ascensão. Ainda não estreou, mas deve brigar para assumir a titularidade
- Rodrigo Castillo: centroavante argentino; compra de 100% dos direitos por cerca de US$ 10 milhões, contrato até 2030. Chega como resposta à busca por "camisa 9". Briga por vaga com John Kennedy. Balançou as redes na estreia como titular, na última partida do Tricolor.
- Alisson: empréstimo sem custos, com valor de compra fixado em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. Jogador chega para suprir ausência de Lima como opção no meio-campo.
Além das movimentações no mercado, o Fluminense também trabalhou para manter jogadores importantes do elenco. O clube renovou os contratos de Samuel Xavier, Martinelli, Fábio, Serna e Renê garantindo a permanência de peças consideradas relevantes na estrutura da equipe.
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Relembre a última partida do Fluminense
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.
Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.
O que vem por aí?
O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).
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