O Fluminense estreia na Libertadores nesta terça-feira (7) contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em Caracas, às 19h (de Brasília). O Tricolor chega na competição como postulante ao titulo pelo desempenho em até aqui em 2026. Para comprovar isso, o Lance! separou alguns números que explicam o bom momento do time de Luis Zubeldía.

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➡️ Análise tática do Guffo: Zubeldía arma o Fluminense para brigar forte na Libertadores

Nesse momento, no Brasileirão, o Fluminense é o terceiro colocado, a cinco pontos do líder Palmeiras. A distância poderia ser ainda mais curta se não fosse o polêmico gol anulado de Serna contra o Coritiba. Na competição, o Tricolor é líder em aproveitamento de passes (88%) e passes certos (454).

Essa estatística ajuda o Fluminense a ter o controle jogo e, principalmente, minimizar erros. Com poucos erros de passes, o Tricolor diminui as transições para a defesa e é menos vezes exposto com a defesa desmontada. Esse fator é explicado por outro dado: o Clube das Laranjeiras é apenas o oitavo do Brasileirão em xG (dado que mede a qualidade das chances de gol) cedidos por jogo.

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Além disso, o time de Zubeldía aposta com frequência no jogo direto e na transição ofensiva, o que mostra que o número alto de passes certos é ainda mais valioso, uma vez que o time não tem posse inefetiva. No ataque, o xG do Fluminense é o segundo melhor da Séria A: 1.67.

Fluminense precisa mostrar na Libertadores o que faz no Brasileirão

A partir desta terça-feira, o Tricolor passa a ter que colocar à prova na Libertadores o que faz no campeonato nacional. O time leva vantagem inicial, ao menos na teoria, pelas características citadas acima.

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Em copas, o erro zero é premiado. Um time que consegue controlar o jogo e correr pouco risco com frequência, em diferentes cenários, larga com vantagem. Nos números, pelo menos, o Fluminense tem tudo para provar que pode disputar mais um título de Libertadores.

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