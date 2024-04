Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Envolvido em polêmica e afastado do Fluminense por questões disciplinares, o atacante John Kennedy se pronunciou sobre o episódio.

Ele reconheceu que seu comportamento não tem sido dos melhores, dentro e fora de campo. Ainda de acordo com o jogador, não houve participação em festa, um dos motivos que gerou a punição do Tricolor.

- Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias sei que tanto em campo como fora não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube a comissão técnica aos companheiros de equipe e principalmente a torcida que sempre me apoiou mas queria deixar claro que eu não participei da festa na concentração que foi noticiado. Essas notícias acabaram trazendo muitos problemas pra mim pra minha família e principalmente para mãe da minha filha que é a mulher que eu amo. E isso acabou trazendo uma exposição negativa e desnecessária pra ela. Cometi erros, estou sofrendo, mas assumo como homem que sou e aceito todas as punições que me colocaram. Prometo que vou trabalhar e me esforçar pra recuperar a confiança de todos vocês - escreveu John Kennedy, do Fluminense, em suas redes sociais.

John Kennedy, do Fluminense (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

John Kennedy não compareceu ao treinamento do Fluminense realizado no último domingo (28), no CT Carlos Castilho, para os atletas não relacionados para o confronto diante do Corinthians.

A conduta irritou as principais lideranças do elenco, que se esquivaram do assunto após a partida na Neo Química Arena. O grupo de jogadores teria solicitado à direção que o atacante não seja reintegrado ao elenco.

John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Aleksander foram afastados por atos de indisciplina na concentração do Fluminense antes do clássico contra o Vasco, no dia 20 de abril. O quarteto teria convidado mulheres e organizou uma festa dentro do hotel em que a equipe realizava a concentração.