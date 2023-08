O Fluminense enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O gramado do Maracanã será um tema à parte no jogo, já que o estádio será fechado para recuperação do campo. O Tricolor das Laranjeiras vai em busca da vitória para construir boa vantagem já pensando jogo de volta, na próxima quinta-feira, no Defensores del Chacho, no Paraguai.