Ingressos à venda para Bahia x Fluminense; veja a agenda do Tricolor carioca
Times se enfrentam pela Copa do Brasil
O Fluminense enfrenta o Bahia na quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Os ingressos para os tricolores que desejarem comparecer à Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), começam a ser vendidos nesta terça-feira (26), a partir das 10h (de Brasília). O time viaja para a Bahia na quarta-feira (24), após o treino no CT Carlos Castillo.
Os ingressos custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada). A venda on-line será realizada no site www.casadeapostasfontenova.com.br/agenda/bahia-x-fluminense-7 e se encerrará no dia do jogo, quinta-feira (28), às 20h30.
A torcida do Fluminense ficará posicionada no Setor Visitante, com acesso pelo Portão Visitante.
O acesso à Fonte Nova será feito exclusivamente por biometria facial. O cadastro deve ser realizado em casadeapostasfontenova.eleventickets.com, com inserção de dados pessoais, aceite dos termos e envio de selfie e foto do documento (RG ou CNH para brasileiros). Todos os torcedores - inclusive gratuidades - precisam concluir o cadastro e possuir conta na Ingresse, com exceção de crianças de até 12 anos. Apenas após a validação da biometria o torcedor estará apto a comprar o ingresso.
Ingressos para sócios do Fluminense
Para os sócios, o Fluminense obteve uma pequena carga destinada ao Programa de Experiências do Sócio Futebol: serão 30 ingressos, resgatáveis por 300 pontos, com liberação a partir das 10h de terça-feira (26) no site nense.com.br. Os bilhetes serão enviados aos sócios que efetuarem o resgate, e todos devem realizar previamente o cadastro de biometria facial.
