Marcelo se emociona com homenagem do Fluminense: “Xerém me preparou pro mundo”

05/09/2024

Na tarde desta quinta-feira (5), o Fluminense oficializou a mudança de nome do Estádio Vale das Laranjeiras, usado pela base, em Xerém, para Estádio Marcelo Vieira. O evento contou com a participação do jogador, família, convidados especiais, sub-20, sub-17 e futebol feminino.



Muito emocionado, Marcelo ressaltou a importância que o clube tem na carreira dele:





"Já vivemos coisas maravilhosas e acredito que vamos viver mais ainda. Muito feliz de ver pessoas que jogaram comigo. Eu olhava esse campo lá de cima e pensava que queria jogar, fazer gols. Eu sempre falo em deixar legado. Acho que isso é muito importante. Outra situação muito importante para mim é ver meu filho vestindo a camisa do Fluminense. Passa um filme na minha cabeça. Xerém me preparou para o mundo, para poder ter uma carreira vitoriosa e poder voltar para viver esse momento aqui, que é muito importante para mim. Não sei se mereço tudo isso que vocês estão fazendo por mim. Desde que saí daqui sempre coloquei o Fluminense no ponto mais alto e falei da importância na minha vida", disse o jogador.



O estádio passou por reformas e agora apresenta uma nova identidade visual. O muro do local ganhou decoração personalizada com grafites ilustrando a trajetória do jogador, mostrando desde os primeiros passos em Xerém até a conquista da Libertadores, título mais importante da história do clube que o revelou.



Os jovens da base Kauã Elias, Isaac, João Neto e Esquerdinha, que já atuam na equipe profissional, expressaram admiração pelo ídolo. Kauã destacou que Marcelo, junto com o Thiago Silva, é uma das grandes inspirações para os "Moleques de Xerém".