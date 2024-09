Reforço do Fluminense, Gabriel Fuentes revela inspiração em Marcelo: ‘Referência’

Gabriel Fuentes não escondeu a felicidade em atuar no Fluminense e ao lado de Marcelo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Apresentado no Fluminense, Gabriel Fuentes não escondeu a felicidade em trabalhar com Marcelo, que é visto como uma referência em sua posição. O colombiano descreveu a alegria em ter chegado no Tricolor e elogiou seus novos companheiros.

- Eu ainda não treinei com o Marcelo, apenas o vi e já me causa boa impressão. É uma figura mundial, um ídolo mundial, e é óbvio que o tenho como referência, do qual eu desejo aprender muito, ouvir, e mais do que tudo, ver e tomar os melhores exemplos. E, na verdade, é um sonho para mim poder estar compartilhando com ele, com Thiago Silva, com Cano, com Arias, com Felipe Melo, jogadores referências mundiais, que estão hoje ainda dando ao futebol o melhor deles, a melhor qualidade.

O atleta também avaliou a mudança da Colômbia para o Brasil, além de elogiar o futebol nacional como um dos melhores da atualidade. O lateral esquerdo espera evoluir no país, mas admite a superioridade sobre sua terra.

- Para mim, vir ao Brasil é um dos futebol mais competitivos do mundo. Acho que é maravilhoso. O futebol brasileiro é muito completo, sempre desde a Colômbia o temos visto, cada vez que enfrentamos, inclusive na Seleção, por sua qualidade, por sua forma de jogar, por sua intensidade. E isso o faz um pouco diferente. A Colômbia tem melhorado muito no futebol, ainda falta, temos muito espaço e detalhes para melhorar. Então o Brasil nos leva um pouco de vantagem nisso. Alegre por estar aqui, e com certeza vai pegar o melhor de mim para o clube, para a gente e para todos.

Gabriel Fuentes não pode jogar na Libertadores por já ter atuado nas oitavas de final da competição com o Júnior Barranquilla. Com isso, o atleta será útil para o técnico Mano Menezes na disputa do Campeonato Brasileiro.