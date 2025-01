Hércules é elogiado no Fluminense e desponta como opção no meio

Estreante no Fluminense, Hércules foi muito elogiado após sua participação na vitória do Tricolor sobre a Portuguesa por 3 a 1, pelo Campeonato Carioca. Dessa forma, o volante desponta como uma das principais opções de Mano Menezes para o meio de campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Além de dar uma consistência defensiva positiva ao Time de Guerreiros, o atleta também participou da jogada que gerou o primeiro gol de Germán Cano. O jogado foi responsável pelo lançamento a Ignácio do campo de defesa ao ataque. Na sequência, o defensor encontrou Serna, que cruzou rasteiro para o argentino balançar as redes.

Sem ser substituído em seu primeiro jogo pelo Fluminense, Hércules não se acanhou e demonstrou personalidade. Além de dois dribles certos, o volante acertou cinco de seis passes longos tentados, inclusive o que originou o primeiro gol. Defensivamente, o camisa 35 ganhou oito duelos no chão, além de ter interceptado três bolas.

continua após a publicidade

- Gostei de todo mundo. O Hércules está dentro do pacote do que a equipe apresentou. É um jogador de força, de retomada de bola e uma transição muito rápida, que chega à frente. Seguramos um pouquinho, porque tem uma diferença grande do estágio que o adversário e está e que nós estamos - avaliou Mano Menezes sobre seu novo reforço.

Titular em amistoso na pré-temporada diante do Porto Real e contra a Portuguesa, Hércules vive a expectativa por ter mais minutos contra o Madureira. O atleta também foi elogiado por Samuel Xavier, dono da lateral-direita do Fluminense.

continua após a publicidade

- É muito bom a gente ter esses reforços que vieram para nos ajudar. O Hércules fez um grande jogo, está se sentindo a vontade e acredito que vá nos ajudar bastante.

Atualmente, Hércules disputa vaga com Bernal e sua permanência na equipe titular dependerá de sua condição física. No último jogo, a grande maioria atletas que iniciaram a partida contra o Maricá (Kauã Elias, Canobbio, Paulo Baya, Nonato e Juan Freytes) foram reservas contra a Portuguesa. Apenas Ignácio se manteve entre os onze.

Mano Menezes destacou que os atletas serão avaliados a partir de suas condições físicas, uma vez que a equipe segue em pré-temporada. No entanto, Hércules deixa uma boa primeira impressão no Fluminense e desponta como um investimento que tende a dar retorno no campo.