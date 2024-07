Copiar Link

04/07/2024

Fluminense e Internacional ficaram no empate em 1 a 1, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O gol dos donos da casa foi marcado por Ganso, enquanto Igor Gomes balançou as redes para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor chega a sete pontos e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Colorado tem 19, na 10ª colocação.

Fluminense empatou na estreia de Mano Menezes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 INTERNACIONAL

14ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Felipe Alan Costa de Oliveira;

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander, Ganso; Keno e Germán Cano.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Igor Gomes, Fernando, Robert Renan, Renê; Bruno Henrique, Rômulo, Alan Patrick; Gustavo Prado, Lucas Alario e Wanderson.