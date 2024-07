Técnico do Fluminense, Mano Menezes manda recado para torcida e valoriza empate: ‘Ponto é ponto’

Em coletiva, Mano Menezes valorizou ponto conquistado pelo Fluminense contra o Internacional (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 23:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Fluminense, Mano Menezes valorizou o ponto conquistado no empate contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O comandante admitiu que precisa fazer ajustes, mas gostou do que viu em sua estreia pelo Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- A retomada da confiança não vem por decreto, não adianta ficar levantando voz. A retomada da confiança vem com pequenas atitudes simples e certas. Queríamos fazer três pontos, mas temos que pontuar. Quando não der para fazer três, temos que fazer um. Jogar nesse lugar da tabela em que a gente está, ponto é ponto. Temos que entender isso com maturidade. A equipe se portou bem apesar da pressão. Se a gente se desorganiza e tenta de qualquer maneira contra um adversário dessa qualidade, sofremos o segundo gol e deixamos escapar o ponto que tínhamos. Não é a sétima maravilha do mundo, mas temos que ter o entendimento de que estancando derrotas, vamos construindo as vitórias.

Apesar dos elogios ao público presente no Maracanã, o comandante também mandou um recado duro para os torcedores do Tricolor. O técnico discorda das vaias para alguns jogadores antes mesmo de entrarem em campo.

- Não vai resolver o problema da equipe vaiar antes do jogador atuar. Essa pressão é desnecessária e não é nem justa. Se não formos bem, merecemos ser vaiados. Mas é bom estarmos mais unidos nessa hora. O torcedor veio em um bom número, só temos que elogiar. O grupo do Fluminense é o que eu assumir, que vou defender e trabalhar para que as coisas funcionem melhor.

No fim de semana, o Fluminense visita o Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Time de Guerreiros não contará com André, que estava pendurado e recebeu um cartão amarelo em seu retorno após lesão.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE MANO MENEZES:

JOGOS FORA DE CASA

- Vamos jogo a jogo. Os jogos tem um caráter decisivo. Vamos jogar dois e depois temos uma pausa de 10 dias, o que será muito valioso. Mas os dois jogos fora de casa vamos com o mesmo pensamento do jogo de hoje. Temos que fazer pontos em todos os jogos, ter esse pensamento, essa ambição. O comportamento que a equipe mostrou hoje na disputa do jogo é um bom indicio do que vamos ser fora de casa. Vai ser difícil pra gente? Vai, mas também vai passar a ser muito difícil para os outros.

CHOQUE DE ESTILOS

- O que eu mais vou trabalhar, e que acredito que ainda vai demorar um pouquinho, é que o nosso time não estava acostumado a jogar um futebol um pouquinho mais posicional. E um time que não está acostumado a jogar um futebol mais posicional, quer vir de encontro a bola. É muito tempo trabalhando com aproximação, toques curtos. A equipe evoluiu assim e depois parou. Por isso que o trabalho foi interrompido. Eu penso o futebol um pouco diferente. Às vezes você facilita muito a marcação vindo de encontro a bola. Quando o adversário te pressiona para roubar e você vem de encontro a bola, você está ajudando o adversário. No segundo tempo, cometemos cinco, seis, sete vezes o mesmo equívoco. Você tem que estar calmo, vamos levar a bola lá e numa qualidade que vai favorecer a equipe fazer mais jogadas de gol.