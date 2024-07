Jornalista perde a paciência com titular do Fluminense após empate: ‘Inadmissível’

Fluminense empatou em 1 a 1 com o Internacional e segue na lanterna (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense ficou só no empate em 1 a 1 com o Internacional nesta quinta-feira (4) e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o jornalista José Ilan foi às redes sociais e criticou o atacante Keno. O comentarista questionou a titularidade do jogador e classificou os erros do atleta como "inadmissíveis".

- O que erra o Keno é uma barbaridade, é uma imensidão, é algo inadmissível para um jogador de primeira divisão, para um jogador profissional como é o Keno, com o nome que tem o Keno, com a moral que tem, com a grife que tem, que sinceramente, não é algo que possa justificar que ele continue sendo esse jogador imexível no Fluminense. Era com o Fernando Diniz e começou sendo com o Mano Menezes - disse Ilan.

O Internacional abriu o placar no Maracanã com Igor Gomes, mas Paulo Henrique Ganso empatou ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos, cinco atrás do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tricolor viaja para encarar o Fortaleza, no domingo (7).