Com uma dúvida para a próxima rodada, a tendência é que Juan Freytes largue na frente para substituir Thiago Silva. O zagueiro saiu no intervalo do empate entre Fluminense e Flamengo com dores no pé esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense tem interesse em Firmino, mas desejo do jogador é empecilho

Freytes foi escolhido por Mano Menezes para substituir Thiago Silva no clássico. O técnico tricolor explicou que a equipe estava com dificuldade para sair jogando. Com isso, o zagueiro deu tranquilidade na construção desde o campo de defesa.

- Sobre o Freytes, estávamos com dificuldades de sair jogando de trás, não podíamos ficar chutando a bola para não sofrer. Escolhemos um zagueiro canhoto para fazer melhor a construção de trás que é essencial no futebol. Conseguimos sair com a bola tocada de trás - explicou Mano Menezes a escolha no clássico. E complementou:

continua após a publicidade

- O mais importante é que o Freytes entrou bem, a defesa estava bem posicionada, rendeu bem. Ignácio foi bem, então isso deu uma tranquilidade para quem estiver em campo poder atuar bem, eu acho que isso é o mais importante.

Thiago Silva começou o tratamento com gelo durante o segundo tempo. A situação preocupa, tendo em vista que o zagueiro ficou mais de 30 dias sem entrar em campo, em razão de uma lesão no calcanhar esquerdo.

continua após a publicidade

Thiago Silva sentiu o pé esquerdo no clássico (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense volta a campo neste domingo (16), quando enfrenta o Nova Iguaçu pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A partida bola rola às 16h, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense