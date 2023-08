Antes da partida contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, a Conmebol multou o Fluminense por partida da fase anterior. A entidade enquadrou o Tricolor em três artigos do Código de Disciplina por infrações no jogo contra o Argentinos Juniors, no dia 8 de agosto, no Maracanã. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.