O Fluminense irá enfrentar a Portuguesa-RJ pelo Cariocão no Estádio Moça Bonita, em Bangu, Rio de Janeiro. Enquanto o Tricolor vem de empate contra o Volta Redonda, o time da Ilha do Governador venceu o Bangu por 1 a 0. O jogo será realizado neste domingo (21), às 16h e com transmissão da Band, na televisão aberta, Bandsports, na fechada e no canal do Youtube, GOAT.