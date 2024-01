⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ POLÊMICA! Nos primeiros minutos, o Volta Redonda abriu o placar com Ítalo Carvalho, mas a assistente Thayse Marques Fonseca assinalou impedimento do centroavante



2️⃣ LEI DO EX! Em erro de saída de bola do Voltaço, Arthur serviu Lelê livre de marcação e o centroavante abriu o placar para o Fluminense



3️⃣ PROVOCOU! Pouco antes do gol, Lelê estava sendo xingado pelos torcedores locais e comemorou em frente aos fãs do Volta Redonda com as mãos nas orelhas



4️⃣ DEFESAÇAS! Goleiro do Flu, Vitor Eudes também foi protagonista defendendo pênalti cobrado por Ítalo Carvalho, mas também o rebote do centroavante



5️⃣ NO APAGAR DAS LUZES! Na reta final de jogo, MV fez boa jogada individual, bateu de fora da área, contou com desvio na zaga do Tricolor e empatou o duelo