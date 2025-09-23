MetrôRio terá esquema especial para Fluminense x Lanús no Maracanã

O MetrôRio vai estender o horário de funcionamento das estações Maracanã e São Cristóvão nesta terça-feira (23), por conta do jogo entre Fluminense e Lanús, às 21h30, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. O embarque nessas estações será permitido até 0h30, uma hora após o fim da partida.

As demais estações funcionarão no horário regular, das 5h à meia-noite, ficando abertas apenas para desembarque após esse horário. A concessionária informou que haverá reforço de segurança e de operadores principalmente nas estações próximas ao estádio.

A linha 2 circulará entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre linhas 1 e 2 poderá ser feita entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

O MetrôRio recomenda que torcedores se programem com antecedência e utilizem a estação Maracanã (linha 2) para acessar os portões A, B e C (Oeste e Sul) e a estação São Cristóvão (linha 2) para os portões D, E e F (Leste e Norte).

A concessionária também orienta que os passageiros usem pagamento por aproximação ou recarreguem os cartões antes do jogo para evitar filas.

Esquema do Metrô para Fluminense x Lanús

Funcionamento: Linhas 1, 2 e 4, das 5h à meia-noite; Maracanã e São Cristóvão com embarque até 0h30; demais estações abertas apenas para desembarque após meia-noite.

Transferência: entre Central do Brasil/Centro e Botafogo.

