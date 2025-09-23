menu hamburguer
Fluminense

Fluminense surpreende em lista de relacionados para enfrentar o Lanús

Tricolor recebe a equipe argentina pelas quartas de final da Sul-Americana

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
17:54
Renato Fluminense Bahia
imagem cameraRenato Gaúcho em campo no empate entre Bahia e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
O Fluminense tem boa notícia para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), contra o Lanús, da Argentina. O clube divulgou a lista de relacionados para o duelo no Maracanã, e a principal novidade é o retorno de Samuel Xavier, fora desde o dia 28 de agosto por lesão na coxa esquerda.

Além da volta do lateral-direito, a equipe tem outras supresas entre os jogadores relacionados para a partida. Renato Gaúcho tem apenas três zagueiros à disposição para o confronto decisivo: Freytes, Ignacio e Thiago Silva.

Nonato ainda é desfalque, ainda em recuperação da tendinite no pé direito. Quem volta a receber oportunidade no elenco tricolor é Rubén Lezcano. Por outro lado, Joaquín Lavega segue sem chances e não vai para o jogo.

Relacionados do Fluminense contra o Lanús

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignacio, René, Samuel Xavier e Thiago Silva;
Meio-campistas: Hércules, Lezcano, Lucho Acosta, Lima, Martinelli, Otávio e Riquelme;
Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo.

Fluminense relacionados Lanús
Fluminense divulga lista de jogadores relacionados para o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús (Foto: Divulgação / Fluminense)

