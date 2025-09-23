Escalação do Fluminense: Renato abre mão de volante e muda formação
Tricolor briga por vaga na semifinal da Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense está escalado para o duelo decisivo contra o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder a partida de ida por 1 a 0, na Argentina, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à semifinal.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Escalação do Fluminense
O time titular definido por Renato Gaúcho tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
No banco, Renato tem as ausências de Ganso e Nonato por lesão. Por opção técnica, o treinador levou apenas um zagueiro como alternativa a Freytes e Thiago Silva, Ignácio. Na frente, Soteldo retorna aos relacionados e Lavega fica de fora.
Lanús: Losada, Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Marcelino, Segovia, Castillo
Como chegam as equipes
Único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Fluminense aposta no bom retrospecto no Maracanã para reverter a desvantagem no agregado e despachar o Lanús. A equipe brasileira não perde em casa por uma competição internacional desde 2021. A invencibilidade no período é de 22 partidas.
A conta inclui 18 vitórias, sendo que nos últimos quatro jogos pela Sul-Americana o resultado teve placar igual ou superior a dois gols a favor do Flu.
Já o Lanús, comandado por Mauricio Pellegrino, deve repetir a formação tática utilizada no jogo de ida, em Buenos Aires. A equipe argentina joga pelo empate para se classificar.
✅Ficha do jogo - Fluminense x Lanús
Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)
📆 Data e horário: Terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio.
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias