- Já citei o Abel Braga, que foi realmente muito especial na minha retomada. Me ajudou bastante, me desafiando bastante dentro do clube. Isso me deu a motivação que faltava. Dentro de campo procuro sempre falar com todo mundo, auxiliar. Às vezes a bola chega e eu não preciso nem olhar, sei onde meu companheiro vai estar. O companheiro nem acredita às vezes, mas a medida que a gente vai treinando, vai se conhecendo, as coisas vão saindo. O que eu procuro fazer dentro de campo é ajudar a equipe no posicionamento, no passe, numa fala para acertar a marcação. Procuro ajudar de todas as formas. Óbvio que tenho esse pensamento de ser um grande treinador no futuro, mas óbvio que tem muito chão ainda pela frente, muita lenha para queimar. Aí mais na frente a gente pensa o que vai acontecer. É difícil falar a idade, procuro falar que, enquanto estiver com saúde e me sentindo bem, vou continuar atuando.