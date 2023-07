O Fluminense encara o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela vice-liderança da competição, uma vez que o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 4ª colocação com 24 pontos, enquanto o Rubro-Negro está no 2º lugar com 26 pontos.