Fluminense atinge sequência histórica depois de 50 anos

O Fluminense voltou a registrar um feito que não acontecia há meio século. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, o Tricolor chegou a sete vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro. A marca não era alcançada desde a campanha de 1975, quando a histórica "Máquina Tricolor" venceu dez jogos seguidos em casa.
A sequência atual reúne triunfos sobre Botafogo, Atlético-MG, Juventude, Internacional, Ceará, Mirassol e Flamengo, todos no Maracanã. A série começou com o 2 a 0 no clássico contra o Botafogo, passou por um 3 a 0 imponente diante do Atlético-MG e seguiu com uma sequência de quatro vitórias por 1 a 0, até culminar no Fla-Flu desta quarta-feira (19), decidido com gols de Acosta e Serna. É o recorte que consolidou o Fluminense na parte de cima da tabela e transformou o panorama da equipe sob o comando de Luis Zubeldía.
A última vez que o clube havia alcançado algo semelhante foi justamente em 1975, quando empilhou uma série ainda mais extensa: dez vitórias seguidas como mandante no Brasileirão. Naquela campanha, o Fluminense derrotou Palmeiras (4 a 2), Botafogo (2 a 0), Nacional-AM (4 a 0), Sport (3 a 0), Flamengo (3 a 0), América-RN (3 a 0), Goiás (4 a 1), Botafogo novamente (3 a 1), América-RJ (2 a 0) e Atlético-MG (5 a 2).
Naquele time histórico, a base formada por monstros como Rivellino, Doval, Carlos Alberto Torres e Paulo Cézar Lima. Jovens craques como Edinho, Pintinho e Cléber. Tome Gil, Dirceu, Rodrigues Neto, Mário Sérgio, Manfrini conquistou o bicampeonato carioca.
O Flu venceu as últimas sete partidas no estádio e, com a atmosfera do Maracanã como combustível, entrou de vez na disputa por vaga direta na Libertadores. A equipe tem sido capaz de controlar jogos e sofrer pouco — tomou apenas um gol no período.
O que vem pela frente para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no sábado, às 21h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque — confronto direto para medir forças justamente contra o segundo time que mais pontuou no recorte Zubeldía.
